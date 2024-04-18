Суд не удовлетворил жалобу на штраф певице Монеточке*

Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда о назначении певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что апелляционная жалоба адвокатов Гырдымовой оставлена без удовлетворения.

Артистка обвиняется в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Telegram-канал Mash сообщал, что поводом для штрафа послужили три публикации в соцсети певицы с «тиктоками» и анонсами концертов, где не было соответствующей метки.

До этого Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. 10 мая прошло года на артистку составили из-за этого протокол. Ее не проставили в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.