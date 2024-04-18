Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд не удовлетворил жалобу на штраф певице Монеточке*

Суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей певице Монеточке

close
100%
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда о назначении певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что апелляционная жалоба адвокатов Гырдымовой оставлена без удовлетворения.

Артистка обвиняется в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Telegram-канал Mash сообщал, что поводом для штрафа послужили три публикации в соцсети певицы с «тиктоками» и анонсами концертов, где не было соответствующей метки.

До этого Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. 10 мая прошло года на артистку составили из-за этого протокол. Ее не проставили в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

*  признана в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами