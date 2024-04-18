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Ирина Безрукова раскрыла свое отношение к содержанкам

Актриса Безрукова назвала содержанство выбором женщин

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Евгения Лунина

Актриса Ирина Безрукова заявила в беседе с NEWS.ru, что содержанство — это выбор самой женщины.

Безрукова отметила, что любой выбор уважаем. Однако, по мнению артистки, есть две причины, почему женщины идут в содержанки. Она считает, что дамы могут принять такое решение из-за «отчаяния» и спасения собственного ребенка. Также одной из причин актриса назвала отсутствие внутренних нравственных принципов и опор.

«В мировой классике есть очень много моментов, когда женщина шла на этот путь, чтобы спасти ребенка от голода или что-то такое. Это принесение себя в жертву. Но все остальное — это под большим вопросом», — заключила артистка.

Ирина Безрукова дважды была замужем. Первым супругом знаменитости был Игорь Ливанов. В их браке родился сын Андрей, которого не стало в 2015 году. В 2000-м актриса вышла замуж за актера Сергея Безрукова. В 2015-м они расстались.

В марте Безрукова призналась, что в данный момент ее сердце свободно. Она призналась, что не любит рассуждать на тему, каким должен быть мужчина ее мечты. Артистка считает, что если партнер по-настоящему любим, то другие мужчины для девушки перестают существовать.

Ранее Ирина Безрукова рассказала о сложностях откровенных сцен.

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