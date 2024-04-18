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Игорь Николаев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце

Композитор Николаев заявил, что полностью восстановился после операции на сердце

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и композитор Игорь Николаев сообщил в беседе с «Пятым каналом», что полностью восстановился после операции на сердце.

Николаев признался, что сейчас чувствует себя намного лучше. По словам артиста, он поехал на гастроли через три месяца после операции.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации.

17 декабря Николаев впервые появился в телеэфире после болезни. Он посетил программу «Сегодня вечером», посвященную 75-летнему юбилею телеведущего Юрия Николаева.

Ранее Лариса Лужина рассказала о тяжелой болезни.

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