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Ирина Безрукова рассказала о сложностях откровенных сцен

Актриса Ирина Безрукова заявила, что ей тяжело сниматься в откровенных сценах

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Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с NEWS.ru, что ей всегда непросто сниматься в откровенных сценах.

Безрукова считает, что для каждой артистки подобный опыт сложный. Она процитировала одну из своих коллег, заявив, что актрисе не страшно раздеться, но страшно не понравиться.

Безрукова призналась, что для нее важно было делать откровенные сцены эстетичными и красивыми.

«Когда я раньше играла, я пыталась найти взаимопонимание с актером, режиссером. Попросить, чтобы минимальное количество людей было на площадке. Только операторская группа была, допустим, и режиссер. Чтобы максимально репетировать в одежде», — поделилась актриса.

В январе Безрукова рассказала, что у нее случился неприятный инцидент на съемках сцены с поцелуем.

Безрукова заявила, что ее партнер по сцене пришел после недельного злоупотребления алкоголем. Артистка вспомнила, как от коллеги «разило перегаром» на расстоянии 1,5 м. Она уточнила, что актер не желал ничего плохого. Более того, по словам звезды, партнер не понимал, какая сцена снимается. Безрукова не стала раскрывать имя коллеги.

Ранее Ирина Безрукова рассказала об обещании ушедшему сыну.

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