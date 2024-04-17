Инстасамка показала первые занятия по вокалу

Певица Инстасамка опубликовала в своей группе «ВКонтакте» видео с первого занятия по вокалу после обещания улучшить свое пение.

«Запостила фотки со студии, как мы работаем над нашей музыкой. И закинула видео со своего первого занятия по вокалу», — похвасталась Инстасамка.

Недавно Инстасамка опровергла информацию, что отменила концерты из-за просьб активистов. Певица заявила, что никаких ограничений по выступлениями из-за содержания ее музыки нет. Рэперша отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Дарья Зотеева подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции.

Ранее Гарика Сукачева обвинили в мошенничестве после отмены шести концертов.