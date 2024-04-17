Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка показала первые занятия по вокалу

Певица Инстасамка начала заниматься вокалом после своего обещания

close
100%
INSTASAMKA/VK

Певица Инстасамка опубликовала в своей группе «ВКонтакте» видео с первого занятия по вокалу после обещания улучшить свое пение.

«Запостила фотки со студии, как мы работаем над нашей музыкой. И закинула видео со своего первого занятия по вокалу», — похвасталась Инстасамка.

Недавно Инстасамка опровергла информацию, что отменила концерты из-за просьб активистов. Певица заявила, что никаких ограничений по выступлениями из-за содержания ее музыки нет. Рэперша отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Дарья Зотеева подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции.

Ранее Гарика Сукачева обвинили в мошенничестве после отмены шести концертов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами