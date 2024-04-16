Фадеев объявил о перезапуске Глюк'oZы

Продюсер Максим Фадеев анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перезапуск группы Глюк'oZa.

Фадеев опубликовал с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок нового трека «Мыши». Композиция выйдет 19 апреля.

«Та самая Глюк'oZa. «Мыши». Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — заявил продюсер.

В декабре 2023 года Максим Фадеев объявил, что возобновит проект Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Позднее Фадеев выложил совместный снимок с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Из-за этого появился слух, что рэперша станет новым голосом Глюк'oZы.

В январе 2024-го Зотеева заверила, что не будет работать с продюсером Максимом Фадеевым над его проектом Глюк'oZa. Она отметила, что на данный момент выступает и продолжает свою деятельность под наименованием «Инстасамка».

Ранее продюсер предположил приостановку карьеры Лолиты.