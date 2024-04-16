В России состоялась премьера документального фильма о трагедии в «Крокусе»

В России сняли документальный фильм «Крокус. Общая боль». Он рассказывает о героях, которые во время нападения на концертный зал спасали жизни людей, рискуя собой. Премьеру фильма можно увидеть на сайте RT.

В основу картины легли истории о многочисленных волонтерах, врачах, сотрудниках концертного зала, таксистах и многих других, кто принимал участие в спасении людей во время теракта. Зрители смогут увидеть происходящее глазами тех, кто проявил неравнодушие и профессионализм, благодаря чему смогли выжить сотни людей.

Так, одним из героев фильма стал 16-летний Александр Журик, работавший в концертном зале. Услышав звуки выстрелов, юноша сумел вывести из полыхающего здания зрителей через служебный ход.

Напомним, спасших людей в «Крокусе» героев наградили в Общественной палате медалями «За заслуги перед обществом». Среди них подростки, работавшие в гардеробе и хостес — Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер, а также охранник Алексей Осанушков. Кроме того, награды вручили бойцам, отличившимся при задержании участников атаки.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта во время концерта рок-группы «Пикник». В зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям, после чего подожгли здание. Подозреваемых в совершении нападения задержали на следующий день, «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Твери задержали мужчину, зарегистрировавшего обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».