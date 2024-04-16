Стало известно, почему на Ивлееву составили протокол о дискредитации армии

Протокол о дискредитации ВС России против блогерши Насти Ивлеевой составили из-за ее публикаций в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от 24 февраля по 1 марта 2022 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в двух своих постах Ивлеева якобы высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине и призывала Россию остановиться. Как отмечает Shot, после скандала с «голой» вечеринкой телеведущая на время скрыла публикации, однако через несколько дней вернула.

Анастасия Ивлеева стала фигуранткой административного дела о дискредитации армии 16 апреля 2024 года.

Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, материалы по делу по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Тверской районный суд зарегистрировал 16 апреля. Дату рассмотрения дела инстанция пока не назначила.

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева вышла из доли ресторана, где подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке.