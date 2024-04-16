Юрий Грымов рассказал о съемках слишком «жесткого» клипа для Дианы Арбениной

Режиссер Юрий Грымов в интервью mk.ru рассказал, как снял для певицы Дианы Арбениной слишком жесткий клип.

«Я алаверды без гонорара снял ей клип, который, к сожалению, никто не видел, потому что он жесткий. Жесткий, потому что я сказал: «Будем снимать, как говорил Станиславский, «как вижу». Очень хорошая работа получилась, черно-белый клип. И Диана там прекрасная», — уточнил Грымов.

По словам артиста, в работе он хотел показать именно женственную сторону Арбениной, которую многие привыкли воспринимать как женщину с твердым характером. Грымов назвал певицу жестким, но талантливым и ярким исполнителем. Тогда режиссер объяснил Арбениной, что хочет снять ее в образе зрелой женщины, матери, а не «девочки-припевочки».

«Но этой версии в Интернете нет, в Интернете уже лайт-версия. Я иногда показываю этот клип на своих творческих встречах, потому что горжусь им: и она прекрасно сыграла и доверилась, и талантливый оператор Сережа Мачильский. То есть это — хорошая работа», — резюмировал режиссер.

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