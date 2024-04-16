Стало известно, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

Муж блогера Елены Блиновской Алексей собирает беспилотники в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Канал также опубликовал первые снимки уехавшего в зону СВО мужчины. По данным СМИ, Алексей в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Также стало известно, что перед отправкой в зону боевых действий Блиновский вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии.

На днях стало известно о решении мужа создательницы «Марафона желаний» отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Сообщалось, что он уже заключил контракт, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла «отмыть» 700 млн руб. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, «королева марафонов» созналась в уклонении от уплаты налогов.

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