Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья Лерчек продает дом, где проходили обыски на фоне уголовного дела

Блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей

close
100%
ler_chek_official/Telegram

Блогеры Валерия и Артем Чекалины решили продать дом, в котором проходили обыски во время уголовного дела против звездной четы. Об этом сообщает Super.ru.

Сейчас пара находится в процессе развода. Они судятся за раздел имущества. По данным издания, продаваемая недвижимость расположена в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лэйнхаус». Площадь таунхауса составляет порядка 450 квадратных метров — в нем три этажа и по шесть спальных комнат, а также есть лифт. Звезды планируют продать дом за 150 млн рублей.

Накануне стало известно, что блогер Артем Чекалин направил к своей жене Лерчек иск на 1,2 млрд рублей. По данным Shot, пока еще супруги активно делят имущество на фоне развода. В числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 млн рублей.

О том, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным, стало известно 19 марта. Блогерша намекала на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем.

В начале марта сообщалось, что все уголовные дела в отношении блогера Лерчек прекращены. Отмечалось, что со счетов звездной четы сняли арест.

В декабре 2023 года Чекалины полностью погасили долг перед государством — они выплатили порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Тогда было прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении них, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

Ранее стало известно, что бизнес Кончаловского терпит убытки на фоне передачи доли Высоцкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами