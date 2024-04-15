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Козловский признался в любви Пугачевой

Актер Данила Козловский поздравил Пугачеву с юбилеем со сцены своего спектакля

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актер Данила Козловский опубликовал видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с поздравлением певицы Аллы Пугачевой с 75-летием.

В ролике Козловский обратился к Пугачевой во время своего спектакля FRANK. Он поздравил Примадонну с днем рождения и спел ее песню «Любовь, похожая на сон».
«Я вас так люблю», — подписал публикацию Козловский.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

В свой юбилей, 15 апреля, Пугачева выпустила новую песню с названием «Я плачу». Слова и музыку написал российский певец и композитор Леонид Агутин.

Ранее стали известны планы Пугачевой на празднование юбилея.

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