Лолита вернулась к работе и подняла цены на корпоративы

Певица Лолита возвращается к частным выступлениям с завышенным на 1 миллион рублей гонораром, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, после затишья из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артистка подняла гонорар за выступление на миллион, а также повысила ценник технического райдера на 500 тысяч рублей. При этом исполнительница в числе условий указала «адекватных заказчиков». Звезда готова выехать за город, но требует качественную аппаратуру, сцену и официальное приглашение для артиста.

В декабре стало известно об отменах концертов Лолиты после «голой» вечеринки. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке. 14 февраля Лолита заявила, что общественники требуют снова отменить ее выступления, так как она якобы «недостаточно раскаялась».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты тоже извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

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