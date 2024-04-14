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Звезда «Слова пацана» призвал не подражать героям сериала

Актер Рузиль Минекаев призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»

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Актер Рузиль Минекаев признался корреспондентам телеканала НТВ, что не видит романтизации «пацанского» образа жизни в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Минекаев осудил подобный образ жизни и призвал не подражать героям картины.

«Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни», — поделился актер.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Минекаев рассказывал, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. Мать одолжила артисту 110 тысяч рублей, чтобы он мог обустроиться в столице России. По словам актера, первое время он снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее звезда «Слова пацана» накупил кроссовок на сотни тысяч рублей.

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