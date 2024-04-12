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Хабенский об эмоциях от посещения космодрома на Байконуре: «Не могу описать»

Актер Хабенский признался, что лично присутствовал при запуске ракеты в космос

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Худрук Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский вспомнил, как побывал при запуске ракеты в космос, будучи на гастролях на космодроме Байконура. Его слова передает aif.ru.

«Я не могу описать это. Сначала — какая-то звенящая тишина. Потом отсчет. Цифры. И ты не совсем понимаешь, что происходит. Слышишь стук сердца. Затем — запуск…» — вспомнил актер.

По словам Хабенского, по телевизору гораздо мощнее передается картина происходящего — зрителям показывают момент запуска ближе.

«Но то, что ты слышишь по рации: «первая ступень отошла, вторая, третья..», до момента стыковки — это какое-то особенное состояние. Тревожности, наверное…» — добавил звезда.

Хабенский добавил, что после посещения Байконура у него появилось абсолютно новое ощущение: глядя на небо он понял, что теперь его знакомые из космодрома будут каждые полтора часа пролетать над ним.

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