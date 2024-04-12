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Пригожин рассказал о подарке от Киркорова на свое 55-летие

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с удовольствием носит кроссовки от Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин, отметивший в начале апреля свое 55-летие, рассказал о подарке Филиппа Киркорова на юбилей. Слова звезды передает издание «Страсти».

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», — поделился Пригожин.

При этом, добавил продюсер, он считает несимпатичным обсуждать презенты, в том числе поэтому Пригожин не стал рассказывать корреспондентам о подарке от своей супруги Валерии.

«Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, — это терпение и уважение», — заявил продюсер.

Пригожин уверил, что после определенного возраста материальная часть перестает волновать: продюсер считает, что недорогой подарок может доставлять ту же радость, что и дорогостоящий. Он добавил, что иногда ему дарят конверты, скидываются на хорошие часы или машину и подытожил фразой: «У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья».

Недавно Пригожин заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева «сливала» с телеэфиров «неудобных ей артистов», включая его жену Валерию. Он заявил, что певица «кошмарила» всех и была «главной решалой» во многих процессах.

Ранее Юрий Куклачев усомнился в величии Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из-за татуировок на лице.

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