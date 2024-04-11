Церемония прощания с Евгением Кунгуровым прошла в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, после окончания церемонии в столице, исполнителя проводят в последний путь на его родине — в городе Заречный Свердловской области.

В материале отмечается, что последнее прощание запланировано на 13 апреля в 12:00 (10:00 по московскому времени). Оно состоится в храме Покрова Божией Матери по адресу: улица Курчатова, дом 7.

Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался 8 апреля на 41-м году жизни. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. По последним данным, на руках артиста были обнаружены порезы. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о трагедии и что о произошедшем говорят близкие Кунгурова.

Ранее известный продюсер рассказал о последнем концерте Евгения Кунгурова.