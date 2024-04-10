Сын Бари Алибасова рассказал о щедрой помощи Пугачевой после пожара в квартире

Сын Бари Алибасова Бари заявил в беседе с teleprogramma.pro, что певица Алла Пугачева очень помогла его семье в трудную минуту.

По словам Алибасова-младшего, Пугачева молча перевела миллион рублей его семье, когда у них сгорела квартира. Продюсер считает, что Примадонна не теряла своей репутации. Он признался, что любит артистку, назвав ее порядочным человеком.

Алибасов-младший отметил, что всю жизнь будет помнить о материальной помощи Пугачевой. По его словам, он с отцом повесил портрет певицы в одной из комнат в благодарность.

«Я абсолютно уверен, что Алле Пугачевой плевать на всех, ей неважно, кто и что о ней думает. Люди могут снимать фильмы, ругать их, восхищаться этими фильмами, она все равно будет делать то, что считает нужным. За это я ее люблю и уважаю как человека», — заявил продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В апреле 2024 года музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе.

Ранее отец Агутина назвал секрет популярности Пугачевой.