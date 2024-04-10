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Звезда «Универа» вспомнила, что не смогла победить зависимость мужа

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что пыталась бороться с курением мужа

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова призналась, что стала принимать недостатки своего супруга, несмотря на то, что в начале отношений пыталась с ними бороться. Об этом звезда «Универа» рассказала в беседе с изданием lady.mail.ru.

«Так случилось — полюбила курящего. Первое время я пыталась разными ухищрениями бороться с пристрастием мужа к табаку, но со временем оставила эту затею, потому что поняла, что Женя бросит курить, только если сам захочет. Без вариантов. Так что даже это я в нем смогла принять», — заявила артистка.

Она добавила, что супруг также принимает ее со всеми «капризиками» — это, считает актриса, помогает чете жить в гармонии. Кожевникова призналась, что считает супруга своим лучшим другом, подчеркнув, что пара даже не ссорится.

«На полном серьезе — мы ни разу не ругались. Ну, может, были какие-то минимальные недопонимания на стадии притирки, в первый год отношений, но и тогда Женя вел себя очень мудро, первым протягивая мне руку для примирения», — рассказала актриса.

Кожевникова растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: десятилетнего Ивана, девятилетнего Максима, шестилетнего Василия и восьмимесячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают.

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