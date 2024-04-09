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Юрий Стоянов рассказал о самом «позорном» своем проекте: «Продался за деньги»

Актер Юрий Стоянов признался, что ему было стыдно за одну из своих ролей

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Актер Юрий Стоянов в интервью Надежде Стрелец вспомнил об одной из самых «позорных» своих ролей.

«Чего мне стоило все это досмотреть… У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась, что меня больше никто не позовет ни в какой проект. Ни-ког-да! Что я себя опозорил, я запятнал свою профессию, свою репутацию, продался за деньги. Мне правда понравилась сама роль, даже, честно говоря, идея роли», — пояснил Стоянов.

При этом он уточнил, что на протяжении всей работы над проектом чувствовал, что с ним что-то не так. Стоянов сомневался в режиссере, сценарии, операторе, но верил, что сможет «вытянуть» ленту своим профессионализмом. Артист не стал называть конкретный проект, но признался, что хотел «родиться обратно» на премьерном показе.

После этого случая Стоянов сделал вывод, что сценарий надо читать от первой до последней строчки. А также предварительно искать информацию о режиссере, с которым ему предстоит работать.

Ранее в Госдуме усомнились, что фильм Собчак о Пугачевой поможет певице вернуть репутацию.

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