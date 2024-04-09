Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о нарушении кровообращения в мозге

Певице Алисе Вокс диагностировали нарушение мозгового кровообращения

close
100%
«КРЧ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «КРЧ»

Певица Алиса Вокс сообщила в Telegram-канале о своей госпитализации.

Вокс призналась, что долгое время не выходила на связь с поклонниками, поскольку лежала в больнице. Артистке диагностировали нарушение мозгового кровообращения.

«Собиралась на студию, ничто не предвещало, закружилась голова, пространство вокруг взбесилось так, словно я на палубе корабля во время шторма. Легла на пол и стала ждать скорую. Фельдшер вкатил мне целую миску каких-то ампул и повез меня госпитализировать», — рассказала исполнительница.

Вокс призналась, что проблемы со здоровьем начались на фоне перманентного стресса. По ее словам, повышенная выработка кортизола и адреналина спровоцировала гипертонус трапециевидной, височных и жевательных мышц. Они, в свою очередь, как отмечает певица, передавили артерии, и началось кислородное голодание.
По словам Вокс, врач ей порекомендовал не нервничать и съездить в отпуск.

В декабре 2023 года Алиса Вокс заявила, что однажды лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров запер ее в номере и не выпускал на протяжении 17 часов.

Ранее Кудрявцева показала костыли со стразами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами