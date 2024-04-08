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В центре Москвы нашли тело оперного певца Кунгурова

Под окнами дома в центре Москвы нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Возле дома в центре Москвы нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

«Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова», — сказал собеседник агентства.

Предварительно установлено, что он покончил с собой.

Другой источник из экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до смерти артист отправил сообщение жене, что та найдет его мертвым в ванной. Супруга певца, находясь не в столице, вызвала спасателей и психолога в квартиру. Этот же источник добавил, что, предположительно, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Кунгурову было 40 лет, он являлся заслуженным артистом России, а также Чеченской республики и Ингушетии.

Ранее стала известна предварительная причина смерти актера Юрия Ваксмана.

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