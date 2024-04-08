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Стало известно, сколько зарабатывает Агутин за один концерт

Промоутер Морозов: Варум и Агутин получают за выступление от 2 млн рублей

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agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Промоутер Евгений Морозов признался в беседе с kp.ru, что Леонид Агутин считается весьма востребованным артистом, поэтому получает порядка 2 млн рублей за выход на сцену.

«А на частных мероприятиях — в два раза больше. Ну и если рядом Анжелика, то прибавьте к этой сумме еще миллион», — заявил эксперт.

Издание подчеркивает, что в конце марта супруга артиста Анжелика Варум впервые вышла на сцену со своим мужем после долгого перерыва в рамках тура. При этом после трагедии в «Крокус Сити Холл» звездная пара перенесла свои гастроли. Со ссылкой на коллег артистов kp.ru заявляет, что Варум и Агутин запланировали концерты в российских городах из-за денежного вопроса — у них «немало заграничной недвижимости, которую надо содержать».

15 марта сообщалось, что Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Артистка спела несколько песен вместе со своим супругом Леонидом Агутиным, но во время исполнения одного из главных хитов звездной пары несколько раз сбилась. Гитарист не удержался и спародировал на инструменте фальшивое пение Варум, после чего она засмеялась. Потом Агутин проявил инициативу и сам допел отрывок. Однако с третьей попытки Варум смогла чисто исполнить песню.

Ранее Сати Казанова сравнила себя с Жанной Фриске после ухода из «Фабрики».

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