Стас Намин рассказал, планирует ли приехать к Пугачевой на юбилей

Рок-музыкант Стас Намин в беседе с mk.ru предположил, что навестит Аллу Пугачеву на ее 75-летний юбилей.

«Я не знаю, может и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас. Я занимаюсь музыкой разных направлений: симфонической, этнической, джазовой», — отметил Намин.

Артист также выразил мнение, что Примадонна хорошо себя чувствует в окружении детей и мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Намин назвал Пугачеву достойным и честным человеком, а также напомнил, что певица будучи женщиной имеет полное право послать кого-то «в область паха медленной походкой».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

В марте 2024 года Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

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