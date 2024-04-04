Муцениеце снова подогрела слухи о романе с телеведущим

Актриса Агата Муцениеце сфотографировалась с телеведущим Иваном Чуйковым на премьере шоу «Табу» в московском кабаре Crave. Снимки публикует Telegram-канал «Бабская курилка».

На большинстве фотографий Муцениеце просто держит Чуйкова под руку. При этом в канале подчеркивают, что актриса весь вечер «изображала страсть» с мужчиной, но добавляют, что «нас не проведешь».

Еще 1 апреля бывшая супруга Павла Прилучного опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с Чуйковым, намекая на новый роман. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...». Большинство подписчиков звезды уверены, что это первоапрельская шутка Муцениеце, и пара не состоит в романтических отношениях.

Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

В конце февраля Муцениеце заявила, что Прилучный вместе с женой не разрешают сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. Однако затем Брутян в своих социальных сетях опровергла слова актрисы.

Ранее актер Владимир Селиванов сообщил, что у него родился сын Кирилл.