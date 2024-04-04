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«Случайности, взгляды»: Бузова объяснила, почему не пользуется сайтами знакомств

Певица Ольга Бузова заявила, что надеется встретить своего возлюбленного офлайн

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что пока не готова искать себе возлюбленного на сайтах знакомств. Об этом пишут «Страсти.Ру».

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», — подчеркнула Бузова.

Она рассказала об этом на светской премьере фильма «Дождь из мужчин», где телеведущая исполнила одну из ролей. По словам Бузовой, в отличие от своей героини она не испытывает проблем с мужским вниманием. Певица заверила, что постоянно ловит на себе взгляды, когда гуляет по улице.

Недавно Ольга Бузова улетала на отдых в другую страну. Несмотря на то что певица была в отпуске, она продолжала общаться с фанатами. На прошлой неделе знаменитость опубликовала фото в купальнике. А накануне телеведущая рассказала, что вернулась в Москву. Исполнительница выложила снимок, где предстала в черных легинсах, белой футболке, рубашке в клетку, кожаном бомбере и белых кроссовках.

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