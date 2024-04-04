Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марк Эйдельштейн мог лишиться главной роли в фильме «Сто лет тому вперед» из-за путаницы

Актер Эйдельштейн признался, что забыл о кастинге в фильм «Сто лет тому вперед»

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер Марк Эйдельштейн признался, что мог не сыграть главную роль в фильме «Сто лет тому вперед» из-за недопонимания с шоураннерами. Об этом пишет aif.ru.

«Мне приходит сообщение от Миши Милашина, в котором написано: «Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы «Сто лет тому вперед»? Это хорошая картина». И я тогда подумал: «Если я отказался, значит, на то были причины, наверное». И даже не вспомнил, что это за фильм, предлагали ли мне вообще», — вспомнил Эйдельштейн.

Режиссер картины Александр Андрющенко добавил, что был крайне возмущен гонором молодого артиста, поэтому призвал не звать его на кастинги и пробы, так как пришел к выводу, что Эйдельштейн заболел звездной болезнью. Через несколько месяцев выяснилось, что артист был даже не в курсе всех интриг, происходящих за его спиной, поэтому согласился принять участие в съемках проекта.

«Странная и мифическая история. Почему-то кто-то сказал кастинг-директорам, что мне это неинтересно», — пояснил актер.

Ранее Денис Кукояка вспомнил, как ходил на свидания с Муцениеце ради роли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами