Марк Эйдельштейн мог лишиться главной роли в фильме «Сто лет тому вперед» из-за путаницы

Актер Марк Эйдельштейн признался, что мог не сыграть главную роль в фильме «Сто лет тому вперед» из-за недопонимания с шоураннерами. Об этом пишет aif.ru.

«Мне приходит сообщение от Миши Милашина, в котором написано: «Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы «Сто лет тому вперед»? Это хорошая картина». И я тогда подумал: «Если я отказался, значит, на то были причины, наверное». И даже не вспомнил, что это за фильм, предлагали ли мне вообще», — вспомнил Эйдельштейн.

Режиссер картины Александр Андрющенко добавил, что был крайне возмущен гонором молодого артиста, поэтому призвал не звать его на кастинги и пробы, так как пришел к выводу, что Эйдельштейн заболел звездной болезнью. Через несколько месяцев выяснилось, что артист был даже не в курсе всех интриг, происходящих за его спиной, поэтому согласился принять участие в съемках проекта.

«Странная и мифическая история. Почему-то кто-то сказал кастинг-директорам, что мне это неинтересно», — пояснил актер.

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