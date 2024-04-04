ФНС обратила внимание на «Рифмы и панчи» после обвинений Моргенштерна*

Федеральная налоговая служба проверит лейбл Rhymes Music, более известный как «Рифмы и Панчи», в «дроблении» бизнеса ради ухода от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам адвоката Сергея Жорина, у Михаила Паньшина и Рима Ясавиева, владельцев Rhymes, также есть две других компании, занимающиеся звукозаписью. Все бизнесы платят налоги по упрощенной системе налогообложения, несмотря на суммарный доход свыше 500 млн рублей за 2021 год. Жорин считает, что Паньшин и Ясавиев используют схему, позволяющую платить меньше налогов.

В то же время, отмечает Baza, по финансовой отчетности ООО «Раймс букинг» понесла убытки в размере 4 млн рублей при обороте 120 млн в 2021 году.

В конце марта Сергей Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) оплатил его услуги в деле молодых артистов против лейбла Rhymes Music. До этого артист призывал лейбл выплатить «артистам долги и отпустить из рабства».

Затем сайт The Flow опубликовал ряд историй рэперов, которые пострадали от лейбла Rhymes Music. Среди них: музыкант Егор Натс, артист Vtornik (четыре суда против лейбла), а также о суде с Rhymes из-за треков Тимы Белорусских рассказывал продюсер Александр Кауфман.

Как сообщает Baza, к ним также присоединился певец Ловимомент (настоящее имя — Александр Колесов). Он заявил, что лейбл не выплатил ему вознаграждение за сотрудничество и теперь музыкант планирует обращаться в полицию.

В апреле 2023 год задержали блогершу Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег в период с 2019 по 2021 год на 918 млн рублей. Она стала третьим известным российским блогером, в отношении которого завели дела об уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса.

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