Прохор Шаляпин оформил завещание: «Чтобы ни рубля не получили»

Певец Прохор Шаляпин признался, что уже составил завещание «на всякий случай». Об этом сообщает издание «Страсти».

По словам Шаляпина, для него важно, чтобы его наследство никоим образом не коснулось брата его матери Сергея и его детей, в частности сына Павла. Артист объяснил, что родительница находится в плохих отношениях с этими родственниками.

«Сергей Иванович ее (матери) родной брат, его сын Павел, мой двоюродный брат, чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня. Это самое главное. А так я надеюсь, что у меня будет много детей и будет кому что наследовать. Я работаю над этим», — поделился исполнитель.

В марте Прохор Шаляпин признался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру.

Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился в ней тесных и дружеских отношениях.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, хайповавших на теракте в «Крокусе».