Юлия Паршута ответила на слухи о романе с Марком Тишманом

Певица Юлия Паршута опровергла в беседе с lady.mail.ru роман с артистом Марком Тишманом.

Паршута уверила, что они просто близкие друзья. Она отметила, что никогда не встречалась с Тишманом. По словам певицы, ее и коллегу объединяют общие интересы, принципы, чувство юмора и воспитание.

«Да, мы вместе сами дали пищу для разговоров, выложив в свои соцсети фото из виртуального ЗАГСа и «кольца» из мармелада, но это ведь была всего лишь шутка», — поделилась артистка.

О личной жизни Паршуты мало известно. В 2018 году певица была помолвлена с бизнесменом по имени Александр. Однако в конце 2019 года они расстались.

Паршута призналась, что для нее очень важна доброта в мужчине. Артистка хочет видеть рядом с собой партнера с твердым стержнем, волевым характером, высоким интеллектом и готовностью строить глубокие отношения.

Паршуту отталкивает в мужчинах агрессия, жадность, отсутствие желания развиваться, уныние, нытье, злость и несамостоятельность.

Паршута стала известна после участия в седьмом сезоне программы «Фабрика звезд», где заняла третье место. В 2011-м она стала участницей шоу «Фабрика звезд. Возвращение».

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