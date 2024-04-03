Бузова подшутила над алкоголизмом Волочковой

Певица Ольга Бузова вспомнила о балерине Анастасии Волочковой во время разговора об алкоголизме. Слова ведущей передает «СтарХит».

«У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может», — пошутила звезда.

Эти слова певица произнесла на шоу «Это нормально?», когда гости студии обсуждали вопрос, можно ли употреблять алкоголь для храбрости. Герой выпуска признавался, что становится более раскрепощенным, выпив спиртной напиток, хотя обычно ведет себя замкнуто. Однако зрители заявили, что ему стоит попробовать другой способ, подчеркнув, что алкоголь ни к чему хорошему не приведет.

На днях Волочкова опровергла слухи о своем алкоголизме. 48-летняя балерина сказала, что может спокойно прожить без алкоголя. По ее словам, у нее не тянется рука к спиртным напиткам. Знаменитость отметила, что если бы у нее была зависимость, то она не смогла бы проводить по три часа в день в балетном зале на пуантах.

В феврале Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей главной любовью в жизни балерина назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Ранее сообщалось, что Мартиросян покинул кресло судьи «Новой Фабрики звезд».