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Жене звезды «Приключения Электроника» грозить пять лет тюрьмы на Украине

Актер Торсуев: супругу заочно приговорили к пяти годам тюрьмы на Украине

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Звезда фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев возмутился, что его супруга Лилия Гурская не может поехать на Украину из-за боязни оказаться в тюрьме. Слова артиста передает «Абзац».

«У меня супруга — гражданка Украины. Сейчас, к счастью, она получила уже российское гражданство. СБУ работает, не дремлет — ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена «террориста», — заявил актер.

Он назвал «бредом» решение украинских властей, отметив, что у супруги на Украине находятся внуки, дети и отец. Торсуев признался, что Гурская не смогла поехать на прощание с матерью из-за того, что ее могут арестовать по приезде на Украину.

«За что? За то, что она замужем за Торсуевым» — возмутился артист.

Накануне Торсуев рассказал о том, как ездил с братом Юрием в Донбасс в декабре 2014 года. По словам актера, об их прибытии сделали звонок в СБУ, и знаменитые близнецы едва не попали в плен. Он заявил, что их пытались «выкрасть» и «им пришлось уходить лесами с мордобоем». Торсуев также утверждал, что по ним стреляли.

Ранее стало известно, что Вадим Самойлов посвятит новые песни событиям в Донбассе.

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