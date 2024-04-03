Светлана Светличная перестала есть и пить из-за инфаркта

Актриса Светлана Светличная не может самостоятельно есть и пить после инфаркта миокарда, поэтому медики кормят артистку внутривенно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, у Светличной сильная слабость и пониженное давление, поэтому ей тяжело питаться самостоятельно. Shot подчеркивает, что у актрисы обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.

27 марта стало известно, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, актриса самостоятельно вызвала «скорую», а затем медики увезли ее в реанимацию. Предварительно, артистке диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Позднее невестка Светличной Ольга Ивашова рассказала о состоянии здоровья актрисы. Она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем. При этом женщина заявила, что жизни Светличной ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске мать сотрудника кинотеатра с синдромом Дауна обратилась в прокуратуру.