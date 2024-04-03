Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Светлана Светличная перестала есть и пить из-за инфаркта

Shot: врачи кормят актрису Светличную внутривенно после инфаркта

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Светлана Светличная не может самостоятельно есть и пить после инфаркта миокарда, поэтому медики кормят артистку внутривенно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, у Светличной сильная слабость и пониженное давление, поэтому ей тяжело питаться самостоятельно. Shot подчеркивает, что у актрисы обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.

27 марта стало известно, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, актриса самостоятельно вызвала «скорую», а затем медики увезли ее в реанимацию. Предварительно, артистке диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Позднее невестка Светличной Ольга Ивашова рассказала о состоянии здоровья актрисы. Она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем. При этом женщина заявила, что жизни Светличной ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске мать сотрудника кинотеатра с синдромом Дауна обратилась в прокуратуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами