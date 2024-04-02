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Мать новосибирца с синдромом Дауна пожаловалась в прокуратуру на кинотеатр, где он работает

В Новосибирске мать сотрудника кинотеатра с синдромом Дауна обратилась в прокуратуру

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В Новосибирске 26-летнему сотруднику кинотеатра с синдромом Дауна предложили рабочее место за ширмой, из-за чего его мать обратилась в прокуратуру. Об этом сообщает издание «Подъем».

Молодой человек по имени Павел с 2019 года работает подсобным рабочим в кинотеатре Центра креативных индустрий. По мнению матери Павла, начальник к нему небрежно относится и отделяет его от коллектива — она жалуется, что стол сотрудника с особенностями развития отделили ширмой. Женщина уверена: начальник считает, что «инвалид — вообще не человек».

Глава Центра креативных индустрий Андрей Васильев, в свою очередь, указал на то, что мать и сын приходят на работу вместе и участвуют во всех мероприятиях компании. Ширму им предложили как возможность уединения — ее можно было развернуть при необходимости.

«Ширма предлагалась в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему необходимо уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть. <...> Когда это было отвергнуто мамой, мы ее убрали», — сказал он.

По словам Васильева, женщину не устроил «медицинский» вид ширмы. Уполномоченный по правам человека, добавил он, уже провел проверку в организации после жалобы женщины и не нашел ущемления прав молодого человека.

Мать Павла обратилась с заявлением в прокуратуру, ведомство проводит собственную проверку.

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