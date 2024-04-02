Пригожин вспомнил, как Пугачева «сливала» Валерию с телешоу: «Кошмарила»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева «сливала» с телеэфиров «неудобных ей артистов», включая его жену Валерию.

Пригожин заявил, что Пугачева «кошмарила» всех и была «главной решалой» во многих процессах.

«Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», — вспомнил продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

28 марта известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал про это.

По словам адвоката Сергея Жорина, опубликовавший документ от Генпрокуратуры активист Виталий Бородин обратился не по адресу и из документа не следует, что Министерству юстиции даны поручения инициировать процедуру.

В апреле Пригожин осудил Аллу Пугачеву за критику звезд, которые не смогли уехать из России. Продюсер убежден, что действия Примадонны не соответствуют ее масштабу и репутации. По словам Пригожина, дальнейшая критика Пугачевой в адрес россиян не вызывает у него никаких эмоций кроме разочарования.

Ранее Собчак усомнилась, что Пугачеву признают иноагентом.