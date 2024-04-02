Шакира о фильме «Барби»: «Мои сыновья его ненавидят»

Певица Шакира раскритиковала фильм «Барби» за то, что он дает неверное представление о мужчинах. Об этом пишет Daily Mail.

«Мне нравится поп-культура, когда она пытается расширить возможности женщин, не лишая мужчин возможности быть мужчинами, а также защищать и обеспечивать. Я верю в то, что нужно дать женщинам все инструменты и веру в то, что мы можем делать все это, не теряя своей сущности, не теряя своей женственности», — высказалась Шакира.

По словам артистки, ее сыновьям Саше и Милану также не понравилась лента. Шакира считает, что образы мужчин получились слишком женственными. Как матери двоих сыновей артистке хотелось бы, чтобы ее дети ощущали себя сильными, при этом уважая женщин. Исполнительница выразила мнение, что у мужчин и женщин разные социальные роли, поэтому люди разных полов обычно дополняют друг друга в отношениях.

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