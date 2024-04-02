Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потратил Тимати на 10-летие дочери

«Звездач»: Тимати потратил 20 млн рублей на день рождения дочери

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати потратил порядка 20 млн рублей на празднование 10-летия дочери Алисы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на декоратора Льва Воробьева.

По словам эксперта, только украшение зала в стилистике «Гарри Поттера» обошлось исполнителю примерно в пять миллионов рублей, а аренда особняка — в 1,5 млн рублей. На мероприятии выступал Филипп Киркоров, а стоимость торта, считает Воробьев, составила 350 тыс. рублей.

30 марта сообщалось, что дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова устроила вечеринку в стиле Гарри Поттера. На вечеринке присутствовали более 20 гостей. На дне рождения также были ее бабушка Симона и мать Алена Шишкова. Однако отец Алисы Тимати пропустил праздник из-за поездки с новой девушкой, моделью Валентиной Ивановой в Японию.

Зимой 2021 года появились слухи, что рэпер Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. В конце апреля 2022-го влюбленные впервые вместе вышли в свет. Пара появилась на концерте в честь юбилея Филиппа Киркорова. Кроме того, они вместе посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана в декабре того же года. Сейчас рэпер не скрывает свой роман с моделью. Тимати и Валентина иногда выкладывают в социальные сети совместные фотографии.

У рэпера есть двое детей. В 2014 году модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису. В 2019-м артист стал отцом во второй раз. У него появился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

Ранее звезда «Универа» рассекретила третью беременность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами