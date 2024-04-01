«Это другая галактика»: Денис Мацуев о преображении Китая за последние 25 лет

Народный артист России Денис Мацуев отправится на гастроли в Китай в мае 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Мацуева, он не раз был в Китае и убедился, что такой необходимой музыканту инфраструктуры, как в Китае, нет ни в Карнеги-холле в Нью-Йорке, ни в Музикферайне в Вене.

«Точно не знаю, будет ли это Запретный город или Китайская стена, но то, что я поеду туда с нашими знаменитыми оркестрами и дирижерами, — это точно», — пообещал артист.

Кроме того, Мацуев вспомнил, как впервые побывал в Китае в 1998 году после победы на Международном конкурсе П. И. Чайковского. По словам пианиста, за более чем 25 лет Китай очень изменился — раньше в Шанхае по улицам ездили телеги на ослах, а в зале зрители говорили по мобильным телефонам прямо во время концерта.

«А сейчас, когда ты приезжаешь в Китай, ты понимаешь, что это другая галактика, другая планета. Я человек независтливый, но после поездки в Китай у меня возникает белая зависть», — признался он.

Мацуев также указал на то, что музыкальное образование в Китае — копия советского, что дает заметные плоды.

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