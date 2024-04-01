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Коллеги по «Дому-2» подтвердили смерть Либерж Кпадону

Экс-участница «Дома-2» Кпадону после смерти 41 день пролежала в квартире

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libergik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница телешоу «Дом-2» Алиана Устиненко подтвердила смерть своей коллеги по проекту Либерж Кпадону. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Устиненко, Кпадону скончалась 41 день назад — почти сразу после операции на легком. Все это время тело Кпадону пролежало в квартире.

«Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее», — написала Алиана.

Либерж Кпадону пришла на шоу об отношениях «Дом-2» в сентябре 2011 года, покинула проект с одним из участников и вернулась весной 2013 года. На шоу она сыграла свадьбу с участником Евгением Рудневым, через полгода развелась и насовсем ушла с проекта в 2015 году. В мае 2023 года Либерж посещала проект в качестве представителя жюри на конкурсе «Человек года», по итогам которого победителю вручают квартиру.

В сентябре 2023 года 36-летняя Кпадону рассказала поклонникам, что в ее правом легком нашли опухоль. В середине февраля она записала видео из автомобиля, в котором ехала на операцию — плачущая звезда реалити на всякий случай попрощалась с поклонниками.

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