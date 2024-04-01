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Россияне не стали массово сдавать билеты после теракта в «Крокусе»

Любимова: спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокусе» нет

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» нет. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова, слова которой приводит ТАСС.

«Резкого спада [посещаемости] мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются», — заявила Любимова.

По ее словам, возврат билетов не носит массовый характер, поэтому никаких дополнительных нововведений по этой части обсуждать не пришлось. Кроме того, в учреждениях, как правило, работает гибкая система возврата.

22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник», однако незадолго до начала выступления в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Впоследствии в концертном зале произошли взрывы и начался пожар.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления, однако 23 марта сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых. Мужчин взяли под стражу в Брянской области, после чего суд арестовал их на два месяца.

Ранее силовики перекрыли проход к «Крокусу».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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