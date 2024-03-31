Музыкальный критик увидел странность в воссоединении дуэта «Чай вдвоем»

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает неправильным то, что участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер не решились на полноценный камбэк после записи совместной композиции. Его слова передает NEWS.ru.

«Они не собрались для концертов, для корпоративов. Это очень странно», — заявил эксперт.

По словам Бабичева, артисты не выступали вместе более девяти лет. То, что новый трек группы сразу же попал в ротацию «Русского радио» говорит о том, что слушатели ждали воссоединения дуэта. Бабичев уверен, что музыканты смогли бы заработать на камбэке. Он подчеркнул, что артисты даже по одиночке популярны, что сыграло бы им на руку.

Недавно Денис Клявер признался, что им с Костюшкиным нужно время для воссоединения. По словам артиста, новый трек дуэта «Нежная» был выполнен в старом стиле «Чая вдвоем». Клявер заверил, что они с Костюшкиным оценили запросы аудитории и пришли к выводу, что фанатам хотелось бы услышать привычное старое звучание. Артист обрадовался из-за того, что «Чай вдвоем» смог сохранить свою жанровую аутентичность сквозь десятилетия.

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