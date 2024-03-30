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В Кремлевском дворце рассказали об изменении спроса на концерты после теракта

«КП»: в Кремлевском дворце каждое представление начинают с минуты молчания

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Пресс-секретарь Государственного Кремлевского Дворца Константин Ярошевский рассказал о временном изменении спроса на концерты после теракта в «Крокус Сити Холле». Его цитирует kp.ru.

«Мы зафиксировали ощутимый спад продаж за субботу и воскресенье (23 и 24 марта), что логично и закономерно. С понедельника (25 марта) спрос начал восстанавливаться», — сказал он, спрогнозировав, что через одну-две недели спрос вернется на обычный уровень.

Сейчас посещаемость сохраняется на высоком уровне, заключил Ярошевский по итогам спектаклей «Жизель» и «Руслан и Людмила» театра «Кремлевский балет». Каждое представление во дворце начинают с минуты молчания.

«Было небольшое количество заявлений на возврат билетов на некоторые из ближайших мероприятий, еще меньше — на мероприятия апреля-мая. Но массового потока подобных обращений нет», — ответил он на вопрос о возвратах.

Вечером 22 марта группа мужчин открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

После теракта в Государственном Кремлевском дворце отменили массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта.

Ранее Яна Чурикова от лица Первого канала высказалась о трагедии в «Крокусе».

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