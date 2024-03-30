Лиззо завершила карьеру из-за хейтеров

Певица Лиззо (Lizzo) завершила карьеру. О своем решении уйти со сцены 35-летняя звезда объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лиззо опубликовала пост, в котором пожаловалась на хейтеров, позволяющих себе резкую критику ее внешности и действий.

«Я устала от того, что меня отчитывают все в жизни и в интернете. Я просто хочу делать музыку, радовать ею людей, делать мир лучше, чем он есть. Но мир меня не хочет», — пожаловалась певица.

Артистка плюс-сайз заявила, что ее задевают постоянные шутки о ее внешности и ложь о ней в медиа.

«Я не подписывалась на это. Я ухожу», — заключила она.

1 августа 2023 года три бывшие танцовщицы Лиззо выдвинули против певицы обвинения в домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам, Лиззо заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки «для взрослых».

Она также якобы пристально следила за весом своих работников и могла спокойно сделать замечание им за набранные килограммы, а также уволить из-за изменений в фигуре.

Ранее знаменитые выпускники «Фабрики звезд» объединились с «Новой Фабрикой звезд».