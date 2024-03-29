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«Генпрокуратура более грамотная»: адвокат ответил на слух о признании Пугачевой иноагентом

Адвокат Жорин заявил: Генпрокуратура не поручала признать Пугачеву иноагентом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин ответил на слух о якобы запущенной проверке певицы Аллы Пугачевой на предмет признания ее иностранным агентом. Его цитирует «Подъем».

По словам Жорина, опубликовавший документ от Генпрокуратуры активист Виталий Бородин обратился не по адресу, и из документа не следует, что министерству юстиции даны поручения инициировать процедуру.

«То есть Бородин обратился в Генеральную прокуратуру для того, чтобы Пугачеву признали иноагентом, а Генпрокуратура ему отвечает: уважаемый Бородин, этим не мы занимаемся, этим занимается министерство юстиции, туда мы и пересылаем ваше обращение. Генпрокуратура более юридически грамотная, чем Бородин, и сделала все четко, по закону», — сказал он.

Адвокат также отметил, что документ говорит либо о невежестве разместившего его человека, либо о намеренном введении публики в заблуждение. Кроме того, он выразил надежду, что Пугачеву не объявят иноагентом.

Накануне Бородин разместил письмо Генеральной прокуратуры, где сказано, что документ якобы направили для рассмотрения вопроса о признании Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом».

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