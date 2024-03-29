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На благотворительном концерте «Пикника» собрали более 15 миллионов рублей

Деньги от нового концерта «Пикника» пойдут на реабилитацию пострадавших в «Крокусе»

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Для поддержки пострадавших в трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», благотворительным фондом «Гольфстрим» благодаря концерту группы «Пикник» и его трансляции телеканалом РЕН ТВ было собрано 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Всего 32 330 человек к 29 марта приняли участие в акции «Вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Полученные средства будут направлены на адресную помощь и долгосрочную поддержку пострадавших и семей, потерявших близких. Фонд планирует оплатить реабилитацию пострадавших в теракте после лечения, приобрести по назначению врача медикаменты и технические средства реабилитации, оплатить психологическую и психосоциальную помощь, оказать помощь в решении социально-бытовых вопросов.

«Наша миссия — не просто оказать помощь, а поддержать каждого пострадавшего и каждую семью, перенесшую боль и потерю. Мы готовы идти рядом с ними на пути к восстановлению, давая надежду и понимание, что они не одиноки в своей борьбе», — говорит президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Накануне рок-группа «Пикник» дала первый после трагедии в «Крокус Сити Холле» концерт, он прошел в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» рассказала, как прошло мероприятие, которое посетили в том числе и выжившие при теракте.

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