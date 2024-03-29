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Певица Валерия раскрыла секрет крепких отношений

Певица Валерия назвала общее мировоззрение одним из секретов сохранения отношений

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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия назвала в беседе с Voice общее мировоззрение одним из секретов сохранения крепких отношений.

Валерия отметила, что нет какого-то конкретного рецепта для прочного и долгого союза. Однако, по ее мнению, общее мировоззрение играет значительную роль.

«Если твой человек, то пройдете с ним до конца, преодолеете все трудности», — объяснила исполнительница.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием. В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.

В октябре 2023 года Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она уточнила, что Пригожин даже не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности и любви.

Ранее бывшая жена Гуфа пожаловалась на трудности воспитания ребенка без отца.

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