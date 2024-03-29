Макаревич* ответил на обвинения в отсутствии сочувствия после теракта в «Крокусе»

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после обвинений в отсутствии сочувствия пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Макаревича, если он не прокомментировал событие, это не значит, что он не переживает из-за случившейся трагедии. Артист объяснил, что не хочет выставлять публично свои эмоции, и осудил показательную скорбь в социальных сетях.

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», — заявил певец. Макаревич заявил, что сочувствует пострадавшим в теракте.

«И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — заключил музыкант.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее Дубцова ответила на слухи о прекращении гастролей после теракта в «Крокусе».