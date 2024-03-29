Чехова вспомнила, как издевалась над собой из-за лишнего веса

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пребывала в тюрьме своего сознания и тела, когда пыталась похудеть с помощью жестких диет. Об этом звезда вспомнила в беседе со «СтарХитом».

«В те ужасные смутные времена я была в абсолютной зависимости от своего веса, от похудения. Когда худела, целыми днями жила в страхе и ужасе, чтобы не потолстеть, постоянно думала об этом», — рассказала Чехова.

Она добавила, что приобрела стройность лишь после того, как «отказалась от всех истязательств над собой». Телеведущая считает, что стандартные методы похудения лишь подрывают здоровье человека и заставляют страдать. По словам Чеховой, сейчас она не боится поправиться и не думает о своем весе.

«Живу жизнью обычного худого человека, который вообще ни о чем таком не думает, у него нет перегибов в ту или иную сторону, он не худеет фанатично, не зависит от еды, не носит бесконечно эту проблему в голове», — поделилась звезда.

В той же беседе Чехова заявила, что может переехать в другую страну ради возлюбленного. При этом телеведущая подчеркнула, что пока не нашла того, с кем готова создать семью.

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