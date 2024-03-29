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Юлия Барановская захотела стать матерью в четвертый раз

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что хочет родить четвертого ребенка

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Пресс-служба JK Agency

Телеведущая Юлия Барановская призналась в беседе с Super, что хотела бы стать матерью в четвертый раз.

Барановская уточнила, что пока не собирается рожать, так как детей сложно планировать. Звезде неважно, какого пола будет ее ребенок. Она также не против и появления в ее семье пятого малыша.

«Я знаю, что у меня есть желание, и оно огромное. И, мне кажется, тьфу-тьфу, что у меня в принципе дети неплохо получаются», — поделилась телеведущая.

Барановская назвала материнство удивительной вещью. По ее мнению, с появлением ребенка человек ничего не теряет, а многое приобретает.

«У тебя до рождения ребенка две руки, две ноги, сердце, душа. Родился ребенок — у тебя четыре руки, четыре ноги, два сердца и так далее. Дети — они не забирают, не делят, а умножают, а уж любовь точно», — рассказала звезда.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти 7 лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Яной и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

Ранее Збруев со смехом подтвердил, что у него родился первый внук.

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