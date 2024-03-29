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Бурунов рассказал о желании похудеть

Актер Сергей Бурунов заявил, что намерен сбросить вес

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СТВ

Актер Сергей Бурунов сообщил в беседе с NEWS.ru, что хочет похудеть.

Бурунов заявил, что поставил перед собой цель похудеть. Артист также ответил на комплимент журналистов во время пресс-подхода за кулисами музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

«Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес», — отметил актер.

В ноябре 2023 года Бурунов признался, что у него часто не хватает энергии, чтобы посещать светские вечеринки. Он назвал себя любителем посидеть дома.
Сергей Бурунов начал свою карьеру в 1998 году. В его фильмографии более 300 работ. Он снимается в телешоу, озвучивает фильмы и мультфильмы, а также работает в театре.

Бурунов снялся в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы».

В марте 2024 года Бурунов заявил, что не стал озвучивать Грю из мультфильма «Гадкий Я 4» из-за геополитических проблем. Актер не смог ответить на вопрос, когда россиянам ждать мультфильм с его озвучкой.

Ранее Юлия Паршута рассказала о срывах на диетах.

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